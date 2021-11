Manchester City fixe un prix astronomique pour Ferran Torres

La mission semble de plus en compliquée pour le FC Barcelone. Alors que Mundo Deportivo et la Cadena SER s'accordaient à affirmer des discussions entre le club catalan et Ferran Torres pour un prêt lors du mercato hivernal, les attentes financières de Manchester City pourraient bien calmer les ardeurs blaugranas. Avec un secteur offensif décimé par les blessures (Braithwaite, Fati...), l'arrivée de l'ancien de Valence pouvait être un renfort de taille pour Xavi Hernandez.

En effet, selon les informations de Marca, les Cityzens demanderaient pas moins de 80 millions d'euros pour son attaquant espagnol, ce qui devrait être un réel obstacle étant donné la situation financière compliquée de la direction barcelonaise. En cas d'échec sur ce dossier, le club dirigé par Joan Laporta penserait à l'alternative Edinson Cavani, sous contrat avec Manchester United jusqu'à l'été prochain.