PSG : Luis Campos veut doubler la concurrence pour une pépite de l’AC Milan !

Ses statistiques dans les équipes jeunes de l’AC Milan avaient impressionné les observateurs. Avec près de 500 buts marqués en seulement 89 matchs joués sous les couleurs de la Primavera, l’international U17 italien aura de grandes décisions à prendre dans les prochains mois quant à la suite de sa carrière. Déjà comparé à Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Karim Benzema, l’attaquant italien, Francesco Camarada (16 ans), vit un rêve éveillé cette saison avec l’AC Milan. Il a en effet fêté sa grande première, en remplaçant Luka Jović à la 84ème minute contre la Fiorentina en Serie A. Avec cette première convocation et apparition, Camarada est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du championnat italien avec ses 15 ans et 8 mois.

La suite après cette publicité

Né le 10 mars 2008, Francesco Camarda fête ce dimanche ses 16 années. Un âge symbolique dans le football puisque le jeune joueur italien est désormais libre de signer son premier contrat professionnel. Si l’AC Milan reste en pole position pour conserver les services du natif de Lombardie, une rude concurrence européenne s’est positionnée sur le dossier. Selon nos informations, en plus d’Arsenal, de Manchester City, de Tottenham et du Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain surveille également de très près l’avenir de Francesco Camarda. L’Inter Milan et la Juventus sont également déterminées à chiper la pépite à leur rival milanais. Une bataille qui s’annonce donc intensive pour plusieurs raisons mais le PSG de Luis Campos, qui mise régulièrement sur des coups jeunes et malins comme récemment avec Lucas Beraldo en défense ou encore Cher Ndour au milieu l’été dernier, ne veut pas encore s’avouer vaincu.

À lire

Suivez la rencontre Paris Saint-Germain-Reims en direct commenté

Les Rossoneri tiennent la corde

Mais il ne sera pas simple de battre l’AC Milan qui a eu une nette avance sur le dossier. En effet, d’après nos indiscrétions, la direction milanaise a déjà ouvert des négociations pour conserver son jeune diamant. Néanmoins, aucun accord n’a encore été trouvé entre les parties. Les Rossoneri souhaiteraient reporter la signature de ce premier contrat professionnel à l’été 2024 dans l’espoir de le faire signer trois saisons entières jusqu’en 2027 et non pas seulement deux ans et demi, tandis que le jeune Camarda veut une assurance contractuelle rapide. De plus, il reste aussi des détails financiers à régler avec le joueur et son entourage. Les promesses sportives et objectifs fixés sur les prochaines années seront également primordiales dans les discussions, à l’heure où plusieurs jeunes joueurs italiens n’hésitent pas à jouer la carte de l’exil précoce.

La suite après cette publicité

Le dernier point qu’il faudra surveiller reste l’agressivité de la Juventus dans le dossier. La direction piémontaise était déjà passée proche d’arracher la pépite italienne à l’AC Milan pour son premier contrat jeune (de 14 à 16 ans) mais Francesco Camarda avait finalement choisi le choix du cœur en rejoignant les classes de formations des Rossoneri, le club préféré de ce natif de la Capitale de la Mode. Son agent, Beppe Riso, avait récemment appelé à la prudence : «Comme cela arrive toujours avec tous nos clients, nous devrons nous asseoir et évaluer soigneusement quelle est la meilleure voie à suivre pour Camarda». L’optimisme règne mais la signature n’est pas encore actée. Certains clubs comme le PSG aura clairement des arguments à faire-valoir pour convaincre le jeune attaquant et son entourage mais il faudra se décider vite pour rattraper le Milan…