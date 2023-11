AC Milan : à 15 ans, Francesco Camarda devient le plus jeune joueur de l’histoire de la Serie A

Outre Warren Zaïre-Emery (2006) et Lamine Yamal (2007) qui ont repoussé les limites de la précocité ces derniers mois, Francesco Camarda (2008) devrait également faire parler de lui dans les jours et semaines qui arrivent. Âgé de seulement 15 ans, le jeune joueur de l’AC Milan a inscrit son nom dans la légende du championnat italien ce samedi.

La suite après cette publicité

Entré en cours de jeu lors de la rencontre entre les Rossoneri et la Fiorentina, le pur produit milanais est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à disputer une rencontre de Serie A, à seulement 15 ans et 8 mois. Un avant-gardiste.