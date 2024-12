Manchester City : Erling Haaland est au fond du trou

C’est dans les moments où le bateau tangue le plus qu’on reconnaît les vrais capitaines de navire. Et à Manchester City, ils peinent à se révéler. Coincés dans une crise inédite depuis le rachat des Saoudiens, avec seulement une petite victoire sur leurs 13 derniers matches, les champions d’Angleterre en titre font face au péril de se retrouver au bord du vide. Et il ne serait pas insensé de les imaginer terminer la saison bredouille, sans le moindre trophée, ce qui n’est plus arrivé depuis 7 ans.

Si Pep Guardiola n’a jamais nié sa part de responsabilité dans cette dégringolade, cette dernière porte aussi la signature des joueurs, et notamment celle d’Erling Haaland. Si souvent prompt à éclairer les soirées de Manchester City depuis deux ans, le Norvégien traverse aujourd’hui les matches à l’ombre. Dans le noir total, même. Ses chiffres disent d’ailleurs beaucoup de sa perte d’influence, puisqu’il n’a inscrit qu’un seul but sur ses 7 derniers matches, sa pire série depuis son arrivée en Angleterre.

Haaland est dans la tourmente

Cette semaine encore face à Everton, Haaland a été mis en échec. Et Jordan Pickford lui a même mangé le cerveau sur penalty, un exercice qu’il affectionne pourtant et qui aurait pu lui permettre de se remettre la tête à l’endroit. Face à Aston Villa cinq jours plus tôt (2-1), il avait déjà été à côté de ses pompes, avec seulement 18 ballons touchés, pour 0 tir, 0 dribble, et 6 ballons perdus. Même son de cloche lors du derby face à Manchester United, et contre la Juventus en C1, où il avait davantage brillé par son absence, que par ses buts.

«Par le passé, lorsque nous marquions des buts et qu’Erling était si prolifique pour nous aider, c’était grâce à l’équipe. Et quand vous avez des problèmes à l’arrière et au milieu, les problèmes sont pour tout le monde, c’est un problème d’équipe. Il ne s’agit pas d’un seul joueur, ce serait facile s’il n’y avait qu’un seul joueur. Erling est très important pour nous et le sera encore. Nous devons essayer de mieux faire les choses et de mieux l’utiliser», avait confié Pep Guardiola cette semaine. Avec un Kevin De Bruyne encore amoindri, un Rodri toujours absent, et des ailiers moins impactants qu’autrefois autour de lui, Haaland va aussi devoir penser à se réinventer, et s’affranchir de son rôle de pur finisseur. Un rebond sera attendu dès demain contre Leicester.