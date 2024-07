Rennes : ça coince encore pour le départ de Guela Doué

Le Stade Rennais vit un mercato estival agité, notamment dans le sens des départs. Après avoir perdu Enzo Le Fée, Jeanuël Belocian, Matthis Abline, Fabian Rieder et plus récemment Martin Terrier, le club breton pourrait également se séparer d’Aranud Kalimuendo, actuellement convoité par Stuttgart. Mais ce n’est pas tout. Dernièrement, nous vous indiquions que d’autres départs étaient à prévoir du côté du Roazhon Park et Guela Doué (33 matchs, 2 passes décisives toutes compétitions confondues) pourrait être l’un des prochains joueurs du SRFC à voler vers de nouveaux horizons.

Néanmoins, son départ est loin d’être facile à finaliser. En effet, selon nos informations, Strasbourg et Galatasaray, les deux clubs les plus intéressés sur le dossier, ont reçu des signaux assez négatifs ces dernières heures. Le joueur a refusé les avances turques, tandis que l’écurie alsacienne n’est pas en mesure aujourd’hui de répondre aux exigences financières de Doué. A Rennes, comme nous vous le révélions en exclusivité, l’heure est au stand-by et la direction temporise. D’après nos indiscrétions, un club anglais a rejoint ces dernières heures la concurrence pour le jeune français.