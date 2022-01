OL : le message très fort de Moussa Dembélé après le début de saison catastrophique

Éliminé de la Coupe de France dès les 32es de finale suite aux incidents survenus en tribunes lors du match contre le Paris FC au Stade Charléty, l'Olympique Lyonnais va faire sa rentrée ce dimanche avec la réception du Paris Saint-Germain dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 (20h45). Une formation parisienne qui a, elle, débuté l'année lundi avec une victoire facile contre Vannes (4-0) en Coupe de France justement. Et face à l'ogre parisien, les Gones vont vouloir repartir de l'avant.

En plus de cette malheureuse élimination en Coupe de France, le club présidé par Jean-Michel Aulas pointe à une inquiétante treizième place en Ligue 1 et reste sur cinq matches sans succès toutes compétitions confondues. Seul point positif de la première partie de saison ? La campagne en Ligue Europa et la qualification en 8es de finale. Mais c'est bien trop peu pour la formation rhodanienne, qui espère donc ouvrir une nouvelle page plus glorieuse en 2022. Et avant le match du soir au Groupama Stadium, Moussa Dembélé a envoyé un très fort message à son équipe au micro de Téléfoot.

«13e au classement ? C'est une honte»

«Ce qu'on peut nous souhaiter pour 2022 ? Du mieux en termes de classement déjà. Tout ne s'est passé comme on le voulait dans cette première partie de saison. Après, c'est un accident et il y a des motifs d'espoir. Ce n'est pas une question de qualité intrinsèque, c'est plus une question de mental, de tout faire ensemble, d'être en équipe. Une fois qu'on aura signé tout ça, on va facilement grimper au classement je pense», a d'abord envoyé l'attaquant encore sous contrat jusqu'en juin 2023. Et cette position au classement, le Français ne l'a digère pas : «forcément (c'est dur à vivre). C'est une honte, il faut tout faire pour ne pas y rester tout simplement.»

Les Gones sont donc prévenus, Moussa Dembélé veut changer les choses en cette nouvelle année. Et tout ceci se fera avec Peter Bosz, le technicien de l'OL qui n'a pas hésité à bousculer son groupe : «il est un peu plus dur dans ces mots et c'est normal parce que je pense qu'il y a eu un peu de relâchement et c'est une erreur de notre part, les joueurs. (...) Nous secouer ? Oui et non parce qu'on ne dormait pas. Mais c'est sûr que c'est toujours bien d'avoir des paroles un peu plus dures pour se remettre en question et se motiver.» Le Paris Saint-Germain peut donc s'attendre à avoir une grosse adversité ce dimanche soir, par des Lyonnais surmotivés.