Le FC Barcelone perd l’un de ses plus grands talents de La Masia

Avec son nouvel entraîneur Hansi Flick, le FC Barcelone compte bien offrir un mercato estival de qualité. Malgré ses problèmes financiers toujours d’actualité et un fair-play financier en Liga qui l’oblige à faire des choix cruciaux, le club blaugrana compte bien attirer de nouveaux talents pour les incorporer à un effectif de jeunes joueurs de la formation catalane, comme le désire le président Joan Laporta. Xavi Hernández avait beaucoup œuvré pour les jeunes de La Masia et le Barça compte bien rester sur cette base.

Sauf que d’autres clubs mieux armés financièrement ne l’entendent pas de cette manière et comptent bien aller piocher dans le centre de formation du Barça pour renforcer leur effectif. C’est notamment le cas de Chelsea, qui avait jeté son dévolu sur Marc Guiu, attaquant qui vient de fêter ses 18 ans, avec 7 matches disputés et pour 2 buts inscrits toutes compétitions confondues, sous les ordres de Xavi Hernandez. L’attaquant dispute actuellement les play-offs de montée en D2 avec l’équipe réserve barcelonaise, mais tout est en train d’aller très vite.

Un transfert déjà évoqué dans les prochaines heures

Selon les informations de AS, le FC Barcelone a perdu la main pour l’avenir de Marc Guiu. Sous contrat jusqu’en 2025, le joueur était en négociations pour prolonger son contrat avec son club formateur, mais elles n’ont pas abouti et les parties n’ont pas trouvé d’accord, notamment en raison des propositions financières catalanes, alors que Chelsea a d’ores et déjà proposé une proposition de contrat «imbattable» à l’entourage du joueur.

Et sur le plan sportif, car le nouveau manager Enzo Maresca veut l’intégrer à l’équipe première et aurait convaincu le jeune attaquant de 18 ans après plusieurs discussions, lui qui était très attiré à l’idée d’évoluer en Premier League. Le transfert serait d’ailleurs en cours et le quotidien espagnol assure que ses adieux au FC Barcelone pourraient être officiellement annoncés dans les prochaines heures. Pour l’acheter au Barça, les Blues n’ont eu qu’à payer une petite clause de 6 millions d’euros. Un cadeau.