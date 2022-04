C4 : grosse audience pour l'OM face à Feyenoord

Pour la demi-finale aller de C4 entre Feyenoord et l'OM, M6 a réalisé une plutôt belle audience. La chaine qui diffuse habituellement les matchs de Coupe d'Europe sur W9 avait cette fois-ci décidé de diffuser la rencontre sur sa chaîne principale pour attirer plus de monde. Et c'est réussi puisque la rencontre a attiré plus de 2,64 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie ce qui correspond a 13,4 % de part d'audience.

Un très gros score pour ce jeudi puisque c'est même la deuxième meilleure audience de la soirée derrière TF1 qui diffusait une série. Lors des quarts de finale de la compétition, l'OM avait attiré 1,75 million de téléspectateurs sur W9 alors que la chaine avait préféré diffuser l'OM que l'OL qui jouait face à West Ham en C3. Le match retour de C4 sera également sur M6.