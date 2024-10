Real Madrid : l’Espagne pardonne tout à Kylian Mbappé

En plein cœur de l’actualité et sous le feu des critiques après avoir été cité par la presse suédoise dans une affaire de présumé viol à Stockholm en début de semaine, alors qu’il avait préféré ne pas prendre part au rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé (25 ans) avait repris le chemin de l’entraînement avec le Real Madrid après son escapade scandinave. Mais après sa semaine agitée, le capitaine des Bleus était aligné dans une attaque à deux avec Vinícius Júnior et Jude Bellingham en soutien sur la pelouse du Celta de Vigo, samedi soir (2-1).

Et si le Real Madrid n’a pas grandement convaincu durant cette partie et aura même souffert pendant la seconde période, Kylian Mbappé a rempli sa mission et a donné la meilleure des réponses sur le terrain. Profitant d’une récupération haute d’Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé a ouvert le score d’une frappe sublime qui a terminé dans la lucarne gauche de Vicente Guaita. Un superbe but que l’attaquant français a longuement célébré, plein de rage et très heureux.

Marca a d’ailleurs expliqué que son magnifique but montrait que l’attaquant tricolore était enfin en pleine confiance en ce moment et que la connexion avec Vinicius Jr était de plus en plus intéressante : «il est facile pour lui d’atteindre 40 ou 50 buts cette saison avec le Real Madrid avec une moyenne de 0,6 buts par match. C’est déjà son 8e but depuis le début de la saison». Même chose pour AS, qui salue «une performance made in PSG, que l’ont n’avait pas encore l’habitude de voir au Real Madrid».

«Vinícius et Mbappé ont amélioré leur condition physique et leur entente sur le terrain. Ils ont très bien commencé le match d’aujourd’hui avec deux buts spectaculaires et nous devons continuer comme ça, a d’ailleurs expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse. On peut voir qu’il se sent frais, il a l’air d’être un autre joueur après la pause internationale». Une bonne répétition et de quoi mettre les polémiques en pause avant son tout premier Clasico contre le FC Barcelone, samedi prochain.