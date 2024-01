Real Madrid : la piste Randall Rodriguez prend de l’épaisseur

Le Real Madrid a toujours été friand des joueurs brillants durant une Coupe du Monde. Et dans un monde du football toujours plus axé sur la jeunesse, ce sont les Coupes du monde des catégories inférieures qui font le bonheur des recruteurs. Ainsi, le club merengue cible Randall Rodriguez, comme nous vous l’avions déjà expliqué, un portier uruguayen de 20 ans qui évolue en Uruguay du côté de Peñarol. Il a été repéré lors de la récente Coupe du Monde U20, où il s’était montré à son avantage dans les buts uruguayens.

Le Real Madrid a donc coché son nom et l’a observé à plusieurs reprises. Et comme l’expose As, il réfléchit désormais à le recruter pour l’intégrer à son équipe réserve, dirigée par Raul. Un plan désormais classique pour la Casa Blanca, qui n’a pas peur de faire passer ses jeunes pépites par l’échelon inférieur, comme l’ont fait Valverde, Vinicius Jr ou Rodrygo. Il s’agit surtout de préparer l’avenir, en recrutant un numéro 2 jeune, qui devra attendre la fin du cycle Courtois, destiné à devenir numéro 1.