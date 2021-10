Real Madrid : Karim Benzema évoque le choc face au Barça

Dimanche, le FC Barcelone accueille le Real Madrid au Camp Nou. Un Classique de Liga qui cristallisera comme d'habitude l'attention. Souvent protagoniste de ce match si particulier, Karim Benzema a évoqué dans une interview accordée à ESPN l'importance de disputer une telle rencontre et tout l'aspect historique qui en découle.

« Pour moi, c'est toujours la même chose. C'est le meilleur match de football au monde, quels que soient les joueurs qui sont ici, ceux qui sont partis. C'est l'histoire. C'est le football. Avant Ronaldo et Messi il y avait Zinedine Zidane, il y avait Ronaldinho, il y avait Ronaldo, il y avait Samuel Eto'o. Les noms changent, mais Real Madrid contre Barcelone reste Real Madrid vs Barcelone, quels que soient les joueurs. La pression est différente. Je dispute les Clasicos depuis un moment. Ce sera mon 37e ! J'aborde le match en sachant que c'est Barcelone, avec tout ce qui l'entoure, mais je suis concentré. Je veux le gagner, » révèle ainsi plus déterminé que jamais le buteur de la Casa Blanca. Le Clasico est officiellement lancé !