Le PSG punit Salzbourg

Qui aurait pu penser qu’au 10 décembre, le PSG serait en passe de dire adieu à la Ligue des Champions ? Car c’est un fait, après cinq matchs de phase de championnat de Ligue des Champions, le PSG est éliminé de la suite de la compétition et si l’on en reste là, il verra les barrages en février 2025 de son canapé. Une situation ubuesque pour le champion de France en titre qui n’a jamais été éliminé du premier tour de la C1 depuis l’arrivée du Qatar au sein du club. Fort heureusement, l’adversaire du soir n’est pas un foudre de guerre, c’est le moins que l’on puisse dire, puisque Salzbourg est encore plus mal classé que le club de la Capitale. Avec 15 buts encaissés en 5 matchs, le club autrichien, qui s’était fait gifler par Brest en octobre dernier à la Red Bull Arena, est la victime parfaite pour un PSG en quête d’un match référence en Coupe d’Europe depuis plus de 8 mois.

Victoire du PSG 0-4 à Salzbourg, cote à 13

Paradoxalement et si l’on se fie aux statistiques, rien ne laisse supposer que le PSG peut infliger une raclée à Salzbourg, surtout avec les 3 buts marqués en 5 matchs de l’attaque parisienne. Mais Paris n’a plus le temps d’attendre et ne peut plus se permettre le moindre accroc, s’il veut continuer son aventure européenne. La victoire est impérative et si possible avec la manière d’autant que la différence de buts comptera à la fin. Et quoi de mieux que l’une des pires défenseurs de la C1 pour retrouver des couleurs ? Avec 15 buts encaissés en 5 matches, Salzbourg fait office de victime idéale. Une formation autrichienne qui a pris à deux reprises un 4-0. Tout d’abord face à Brest puis face au Bayer Leverkusen. Alors pourquoi ne pas miser sur un même score du PSG, qui a prouvé en Ligue 1 que sa force de frappe offensive pourrait être redoutable, qui bénéficie d’une cote folle de 13. De quoi se régaler sans risque puisque si vous misez sur une victoire 4-0 du PSG (cote à 13) et que votre pari est perdant, vous récupérerez là aussi 90 € en crédit de jeu. Pour couronner le tout, on ajoutera 10€ en freebets avec le code FM10, et vous obtiendrez ainsi jusqu’à 100€ en crédits de jeu. Mais si Paris l’emporte 4-0, c’est tout bonus puisque votre mise de 90 € vous permettra de toucher 1260 € en plus de votre mise : 1170 € de gains nets + 90 € directement en crédit de jeu.

But de Gonçalo Ramos face à Salzbourg, cote à 2,20

Et si ce match contre Salzbourg était celui du déclic pour Gonçalo Ramos ? Muet depuis son retour de blessure, l’attaquant portugais était à deux doigts de marquer face à l’AJA sans un grand Donovan Leon. Face à une faible opposition autrichienne, l’ancien serial buteur du Benfica, qui a marqué 27 buts il y a deux ans avec le club portugais et 14 buts la saison passée avec le PSG. Celui qui n’a pas de concurrence au poste de n°9 à Paris a l’occasion unique de marquer les esprits en Ligue des Champions. Et pourquoi pas demain face à Salzbourg.

Le PSG marque sur penalty, cote à 3,50

Dans un match que l’on annonce débridé, on devrait assister à des vagues parisiennes sur le but du portier autrichien. Nul doute que les dribbles de Bradley Barcola et de Ousmane Dembélé devraient faire très mal à une charnière centrale en grande difficulté aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions (34 buts encaissés en 20 matches). La cote est belle et mérite en tout cas d’être tentée.

