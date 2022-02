Michel Platini n'aurait pas donné le Ballon d'Or à Messi

Le triple Ballon d'Or français, Michel Platini, était présent en Italie pour répondre longuement à une interview de la Gazetta dello Sport. Pour lui Messi et Ronaldo n'auraient jamais dû quitter l'Espagne, et il estime que Kylian Mbappé est le digne successeur de ses deux superstars. Cependant il estime que, lui, n'a pas de réel successeur : «moi, je n’ai pas d’héritier parce qu’il n’y a plus de n° 10, mais des meneurs reculés comme Jorginho et Pirlo. Peut-être que, dans le football d’aujourd’hui, je ne jouerais pas…»

Le Français cite l'exemple du milieu italien de Chelsea et ce n'est pas sans raison. Interrogé sur le dernier Ballon d'Or de Lionel Messi, le champion d'Europe 1984 estime que le génie argentin n'aurait pas dû remporter cette distinction pour la septième fois : «non. Qui a gagné la Ligue des Champions et l'Euro ? Jorginho». L'Italo-Brésilien avait en effet remporté les deux plus grandes compétitions de la saison mais avait finalement terminé derrière Messi et Lewandowski au classement du Ballon d'Or 2021.