Nantes : Vahid Halilhodzic détruit Jérôme Rothen

« Avec le retour de Vahid Halilhodzic, on a l’impression que les propriétaires veulent du mal au club ». Ces derniers jours, Jérôme Rothen s’était montré très critique sur le choix du FC Nantes de rappeler Vahid Halilhodzic pour se sauver. Présenté officiellement par le club des bords de l’Erdre cet après-midi, le Bosnien a répondu au consultant de RMC. Et ça déménage.

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«Humainement et intellectuellement, c’est tellement bas. Vahid est un peu au-dessus de ça… Je connais cette musique. Je suis encore vivant. Je suis le bienvenu partout. Des gens racontent des conneries. Je suis étonné que des gens écoutent ça. Mais je suis vivant. On a dit que j’étais un guignol, mais je suis fier de mon travail. Mais il y a des choses… 3 Coupes du monde… Je ne sais pas combien de propositions j’ai pu recevoir.» A bon entendeur…