Reims - Rennes : les compositions sont là

La 31e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel entre le Stade de Reims et le Stade Rennais. A domicile, les Champenois optent pour un 3-5-2 avec Predrag Rajković dans les buts derrière Maxime Busi, Wout Faes et Yunis Abdelhamid. Thomas Foket et Ghislain Konan assurent les places de pistons tandis que Valon Berisha, Dion Lopy et Marshall Munetsi se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Nathanaël Mbuku et Mitchell van Bergen sont associés en attaque.

De son côté, le Stade Rennais s'articule en 4-4-2 avec Doğan Alemdar comme dernier rempart. Devant lui, Hamari Traoré, Warmed Omari, Nayef Aguerd et Adrien Truffert forment la défense. Jonas Martin et Baptiste Santamaria se retrouvent dans l'entrejeu. Les ailes sont occupées par Benjamin Bourigeaud et Lovro Majer alors que Gaëtan Laborde prend la pointe de l'attaque aux côtés de Martin Terrier.

Les compositions

Stade de Reims : Rajkovic - Busi, Faes, Abdelhamid - Foket, Berisha, Lopy, Munetsi, Konan - Mbuku, Van Bergen

Stade Rennais : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Bourigeaud, Martin, Santamaria, Majer - Laborde, Terrier

