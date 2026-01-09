Cameroun : la grande classe de David Pagou après la défaite face au Maroc

Ce vendredi soir, le Cameroun a été dominé par le Maroc lors des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (0-2). Après la rencontre, certains joueurs camerounais dont Mbeumo ont dénoncé quelques erreurs d’arbitrage. Mais ce n’est pas le cas du sélectionneur David Pagou qui n’a pas voulu en parler plus que ça.

«Le Maroc est une équipe avec un collectif huilé. C’est une équipe qui se connaît depuis longtemps par rapport à nous qui sommes connu il y a même pas un mois. On a voulu rivaliser avec eux, mais je pense que cette expérience-là nous a manqué même si on a pris deux buts sur coup de pied arrêté qu’on aurait pu éviter. Le Maroc a bien joué ces coups. L’arbitrage ? Non, j’avais dit qu’il y avait de très bons arbitres africains et on l’a vu en Coupe du monde. Ce sont des humains, ils peuvent se tromper. C’est leur conscience. On est venu jouer, mais il y a aussi un maitre du jeu qui applique le règlement, ou pas. Mais on était venu pour jouer.»