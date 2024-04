Des supportrices du PSG dénoncent des fouilles abusives à Barcelone

Hier soir, si tout s’est bien passé pour les joueurs du PSG en se qualifiant pour les 1/2 finales de Ligue des Champions, leurs supporters n’ont pas tous vaincu une agréable soirée. Avant la rencontre, les fouilles du parcage visiteur ne se sont pas bien passées. Plusieurs supportrices du club de la capitale ont dénoncé des fouilles trop intrusives aux abords du stade de Montjuïc à Barcelone. De nombreux témoignages font état de méthodes étranges de la part des stadières. Dans Le Parisien, on peut lire : «quand la stadière me dit de venir, j’entends déjà une supportrice parisienne, en train de se faire fouiller, dire : "putain, c’est intense là", alors qu’elle s’était fait attraper la poitrine à pleines mains. Deux secondes après, ça m’arrive aussi». « Après les seins, elle m’a passé la main entre les fesses et le pubis. Puis m’a dit : retourne toi, et pareil. Sur le moment, je regarde les autres filles et je me demande si je suis la seule à avoir vécu un truc aussi bizarre. Beaucoup ont dit n’avoir jamais vécu un truc aussi intense et horrible. J’étais tellement déçue. C’était un moment très spécial pour moi, je suis avec mes potes, le match était dingue mais c’est gâché par ce truc… C’est hyper violent à vivre » pouvions nous lire également de la part d’une supportrice présente au stade hier.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas la première fois que des Français se plaignent du traitement des stadiers à l’étranger. À Lisbonne, il y a quelques semaines en Europa League, des supporters toulousains avaient subi des fouilles déplacées, tout comme à Milan à l’automne pour des supporters du PSG déjà. Une plateforme de l’UEFA (Football Supporters Europe) existe pour dénoncer les abus. Her Game Too propose aussi un formulaire de signalement pour les VHSS (violences et harcèlement sexistes et sexuels) vécus au stade.