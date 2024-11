Premier League : match nul disputé entre Chelsea et Arsenal

Nouveau choc de Premier League ce dimanche avec la rencontre qui opposait Chelsea à Arsenal. Les Gunners, en pleine crise avec 2 défaites et 1 nul sur les 3 derniers matches, n’avaient pas le droit à l’erreur et devaient absolument prendre des points pour ne pas se faire larguer au classement et dans la course au titre. Et ce n’était pas simple face à une séduisante équipe de Chelsea qui alignait encore un onze compétitif avec la présence de Wesley Fofana et Malo Gusto en défense mais aussi un quatuor Palmer, Madueke, Neto, Jackson devant. Côté Arsenal, pas de surprise dans le onze avec notamment Saliba dans l’axe de la défense.

Très vite Chelsea se procurait la première occasion du match. C’est encore Cole Palmer qui s’illustrait en décochant une frappe lointaine bien repoussée par Raya. L’international anglais faisait de grosses différences dans le cœur du jeu grâce à ses contrôles dont il a le secret. Mais c’est bien Arsenal qui entamait mieux sa rencontre et dominait son adversaire du soir. A la demi-heure de jeu, Kai Havertz pensait même ouvrir le score, mais son but était refusé pour une légère position de hors-jeu. Juste avant ça, Chelsea avait manqué une très grosse occasion puisque sur un caviar de Neto, Malo Gusto manquait une tête à bout portant.

Arsenal n’y arrive plus

Au retour des vestiaires, les hommes de Mikel Arteta essayaient d’accélérer et mettre du rythme mais laissaient aussi des espaces. Des espaces qui profitaient à Chelsea puisque Madueke faisait mal en contre. Mais à chaque fois, les attaquants des Blues manquaient de précision dans le dernier geste. C’était globalement le cas des attaquants des Gunners. Mais peu avant l’heure de jeu, sur une merveille de ballon d’Odegaard, Martinelli (qui profitait d’une grosse erreur de placement de Colwill pour ne pas être hors-jeu) glissait le ballon dans l’angle fermé de Sanchez (1-0, 59e). De quoi enflammer un peu la rencontre et libérer une équipe d’Arsenal plus à l’aise.

Dans la foulée, Justin Timber ne passait pas loin du but du break sur un joli numéro en solitaire. Mais Chelsea a de la ressource et l’a prouvé sur ce début de saison. Très remuant sur son couloir, Pedro Neto était l’auteur du but égalisateur. Après un beau contrôle orienté, il décochait une frappe lointaine à ras de terre qui ne laissait aucune chance à Raya (1-1, 70e) et qui remettait les siens dans la partie. Dans une fin de match plus animée, aucune des deux équipes n’arrivait à prendre le dessus et le score en restera là. Arsenal poursuit sa mauvaise série et n’a plus gagné en Premier League depuis plus d’un mois. De son côté, Chelsea connaît un coup d’arrêt et manque l’opportunité de distancer son adversaire du soir. Au classement les deux équipes restent au pied du podium.