PSG : Thiago Silva se méfie des attaquants de l'Atalanta

Le Paris SG défiera l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions, le 12 août, au Estadio da Luz, à Lisbonne, au Portugal. Un rendez-vous qui excite déjà Thiago Silva (35 ans), qui fera là une de ses dernières apparitions sous le maillot parisien. Au micro de PSG TV, o Monstro a évoqué cette affiche, se méfiant de l'écurie transalpine.

« C’est la Champions League, et chaque équipe aura mérité d’être en quarts de finale. L’Atalanta est une équipe qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires. Ses trois attaquants sont très rapides, ce sera donc difficile. Ce sera un match ouvert parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon, et nous aussi. Je pense que l'équipe la plus réaliste remportera cette rencontre. On va d’abord penser à nos matches amicaux. Si nous faisons une bonne préparation, nous pourrons atteindre un haut niveau car nous avons des joueurs de haut niveau. Il faudra donc bien travailler, bien nous préparer avant de disputer les deux finales de coupes nationales, qui sont très importantes. Le groupe en est conscient», a confié le Brésilien.