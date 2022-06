Rennes : Lovro Majer répond à l'intérêt du PSG

Nous vous l'avons dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato : le PSG fait partie, aux côtés du Real Madrid ou de Leipzig notamment, des écuries intéressées par le milieu de terrain du Stade Rennais. Luis Campos est à la manoeuvre dans ce dossier, alors que Bruno Genesio souhaite logiquement le conserver pour au moins un an. Dans un entretien accordé à So Foot, le Croate s'est exprimé sur cet intérêt du champion de France en titre.

« En ce moment, comme je l’ai dit, tout va bien. Je pense que je suis dans une bonne période, que j’ai fait une bonne première saison en France, que les choses se passent bien avec la sélection, mais que je peux aussi encore progresser dans plusieurs domaines. Par exemple, je sais que je dois encore progresser dans mon jeu de tête. Même si j’ai marqué trois buts de la tête cette saison, ce qui est quand même fou pour moi, ça n’a jamais été mon truc. Je sais que plusieurs choses s’écrivent sur mon avenir, mais l’intérêt d’autres clubs, je le prends pour le moment seulement comme une confirmation que je fais bien les choses. Je suis heureux à Rennes, j’aime la ville, le club, je continue d’apprendre le français... Pour le moment, j’ai une ou deux leçons par semaine, mais encore une saison, et je pourrai encore mieux parler la langue », a répondu le joueur. On est donc pas vraiment plus avancé...