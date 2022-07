Brice Samba signe à Lens

Alors que Wuilker Farinez est blessé pour une longue durée et qu'il fallait un concurrent à Jean-Louis Leca, le Racing Club de Lens s'offre un gardien avec Brice Samba. Alors que nous avons évoqué un accord complet hier pour le portier de 28 ans évoluant à Nottingham Forest, le transfert est effectif. Titulaire dans les bois du club anglais depuis trois saisons, l'ancien de Marseille fait son retour en France alors qu'il arrivait à un an de la fin de son contrat dans le cadre d'un transfert avoisinant les 5 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Il a signé pour 5 saisons au RC Lens. «Un nouveau défi en vue ! Après 3 années passées dans les rangs de Nottingham Forest en Championship, Brice Samba fait son retour dans l’hexagone. À 28 ans, le portier congolais retrouve la Ligue 1 et s’inscrit dans le projet lensois pour les 5 prochaines saisons. L’ancien Caennais amène intelligence de placement et densité physique sur la ligne de but» peut-on lire dans un communiqué.

Brice Samba has completed a permanent transfer to Ligue 1 side RC Lens. ✍️



We wish you every success for the future, Brice ❤️



🌳🔴 #NFFC