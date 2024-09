Ligue Europa : Nice se casse les dents sur la Real Sociedad, Manchester United accroché, la Lazio assure

Dans le prolongement des victoires de Bodo/Glimt et d’Alkmaar respectivement contre Porto et Elfsborg, c’était au tour de l’OGC Nice de partir à l’assaut de l’Europe, ce mercredi. Dans le cadre de cette première journée de Ligue Europa, le Gym entendait capitaliser sur son succès historique en Ligue 1 face à St-Etienne pour démarrer du bon pied sa campagne face à une équipe de la Real Sociedad en panne sèche avec une seule victoire depuis le 24 août. Si les deux formations, décimées par les blessures, composaient avec des effectifs amoindris à l’Allianz Riviera, c’est une équipe niçoise en confiance et sûre de ses forces qui s’est projetée très vite vers l’avant et a allumé la première mèche via Moukoko. Décalé sur le côté gauche par Guessand, le prodige allemand a vu son tir croisé filer à côté du but de Remiro (2e). Séduisants sur les premières minutes, les Aiglons ont été cueillis à froid par des Espagnols tranchants en attaque rapide.

Classement live C3 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Real Sociedad 1 1 0 0 1 0 1 1 12 Nice 1 1 0 0 1 0 1 1

Ainsi, Mendez a mis à profit une récupération haute de son équipe en servant Barrenetxea qui fusillait Bulka depuis l’extérieur de la surface (0-1, 18e). Assommé par l’ouverture du score basque, Nice a mis quelques minutes à reprendre ses esprits et aurait même pu se compliquer la tâche sans un retour salutaire de Clauss devant Oyarzabal (36e). Coupable sur le but des Txuri-urdinak, Rosario s’est racheté une conduite en exploitant une mauvaise relance de la défense espagnole pour remettre les compteurs à zéro à quelques encablures du repos (1-1, 45e). Entreprenants aux avant-postes mais brouillons dans l’utilisation du ballon, les Aiglons ont grillé une belle cartouche en début de seconde période. Pour un accrochage de Pacheco sur Dante dans la surface espagnole, Guessand a bénéficié d’un pénalty après intervention de l’arbitrage vidéo. Néanmoins, l’ancien Nantais a échoué dans son face-à-face avec Remiro (54e). Maintenus en vie par leur dernier rempart, les Basques se sont efforcés de conserver le point du nul jusqu’au bout. Un résultat frustrant pour les Niçois au vu des efforts consentis tout au long de la partie.

Dans les autres rencontres de la soirée, la Lazio de Rome se rendait à Hambourg pour défier le Dynamo Kiev. Face aux Ukrainiens, les Biancocelesti n’ont pas tremblé, prenant le contrôle des opérations très tôt dans la partie grâce à Dia. Imité par Dele-Bashiru, l’ancien Rémois a doublé la mise, offrant un large succès à la formation transalpine (0-3). Auteur d’un début de saison balbutiant dans son championnat domestique, Manchester United comptait se refaire la cerise en Ligue Europa avec la réception de Twente à Old Trafford. Si Eriksen a débloqué la rencontre en propulsant son tir dans la lucarne d’Unnerstall, le Danois a plombé les siens en seconde période en se faisant subtiliser le cuir par Lammers. Seul face à Onana, l’attaquant néerlandais s’est contenté d’ajuster le gardien camerounais (1-1). Si le club anglais a failli à sa mission, ce n’est pas le cas d’Anderlecht. Accrochée, la formation belge s’est sortie du piège hongrois en deuxième mi-temps grâce à Verschaeren sur penalty puis Dolberg avant que Traoré ne relance le suspense, en vain (2-1).

Éliminé par le LOSC en barrages de Ligue des Champions, le Slavia Prague remettait le couvert en C3. Déterminés à se remettre en ordre de marche sur la pelouse de Ludogorets, les Tchèques se sont appuyés sur des réalisations de Jurasek et Chytil pour repartir de Bulgarie avec la besace pleine. Surpris par Midtjylland et une réalisation d’Osorio avant la pause, Hoffenheim a longtemps couru après le score au Danemark. C’est finalement dans les ultimes instants de la partie que les Allemands sont revenus à hauteur des Danois sur un retourné acrobatique de Moerstedt (1-1). Sorti vainqueur de son duel contre Fenerbahçe à l’occasion du derby d’Istanbul le week-end dernier, Galatasaray a poursuivi sur sa lancée face au PAOK, bourreau de Lens quelques semaines auparavant. Bien aidés par un but contre son camp de Rahman Baba, les Turcs ont été rattrapés contre le cours du jeu avant qu’Akgun n’exploite une belle remise d’Osmihen pour redonner l’avantage aux Cimbom. Entré à la place de l’attaquant nigérian, Icardi a terminé le travail dans le temps additionnel (3-1).

Les résultats de la soirée

Anderlecht 2-1 Ferencvaros : Verschaeren (60e), Dolberg (66e) / Traoré (86e)

Dynamo Kiev 0-3 Lazio : Dia (4e, 35e), Dele-Bashiru (34e)

Galatasaray 3-1 PAOK : Rahman Baba (CSC, 49e), Akgun (75e), Icardi (90e+3) / Konstantenias (68e)

Ludogorets 0-2 Slavia Prague : Jurasek (37e), Chytil (65e)

Manchester United 1-1 Twente : Eriksen (35e) / Lammers (68e)

Midtjylland 1-1 Hoffenheim : Osorio (42e) / Moerstedt (90e)

Nice 1-1 Real Sociead : Rosario (45e) / Barrenetxea (18e)