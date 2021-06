Euro, Pays-Bas : Memphis Depay peut mieux faire selon Georginio Wijnaldum

Les Pays-Bas sont en pleine bourre à l'Euro 2020. Les Oranje se sont aisément qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir fait carton plein en poules (3 victoires en 3 matchs). Le dernier succès face à la Macédoine du Nord est notamment l'œuvre du duo Memphis Depay-Georginio Wijnaldum, le premier cité ayant inscrit un but et délivré une passe décisive, le second ayant trouvé le chemin des filets à deux reprises. Si le nouveau joueur du PSG est irréprochable, les prestations du nouveau Blaugrana laissent certains observateurs sur leur faim. Après le sélectionneur néerlandais, Frank de Boer, ayant expliqué qu'il attendait plus de son attaquant, c'est au tour de Wijnaldum de légèrement piquer l'ancien Lyonnais.

Memphis sait qu'il peut mieux faire. Il se porte bien. Dans les matchs précédents, certaines choses n'ont pas fonctionné. Mais c'est Memphis, il prend beaucoup de risques et c'est la raison pour laquelle il est un grand joueur. En tant qu'équipe, nous devons le soutenir pour qu'il fasse encore mieux. Parfois, les choses tournent mal, mais souvent elles se passent bien. Je ressens une connexion spéciale avec Memphis. Nous avons beaucoup joué ensemble, d'abord au PSV Eindhoven puis avec l'équipe nationale, donc il y a une connexion, a ainsi lâché le capitaine des Pays-Bas après la victoire contre la Macédoine du Nord ce lundi, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. À Memphis Depay de prouver qu'il a les épaules pour porter les Oranje sur le toit de l'Europe.