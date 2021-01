Le PSG lorgne la pépite Gonzalo Sosa

La suite après cette publicité

Outre le mercato d'hiver et le dossier Dele Alli, le Paris Saint-Germain reste à l'affut sur des profils pouvant incarner l'avenir du club parisien. Selon les informations d'AS, le champion de France scruterait avec attention l'ascension de la pépite argentine Gonzalo Sosa. Le jeune attaquant qui va fêter ses 16 ans le 5 mars prochain, susciterait les convoitises des plus grands clubs européens.

Sosa qui évolue au sein des équipes de jeunes du Racing de Avellaneda, se trouverait en effet sur les tablettes du Real Madrid, du Bayern Munich, la Juventus et Manchester United notamment. Le PSG va donc devoir batailler avec une féroce concurrence pour tirer son épingle du jeu dans ce dossier...