FC Barcelone : l’annonce forte de Deco sur João Félix et João Cancelo

Ils sont arrivés dans le money-time du mercato estival, et le FC Barcelone a dû faire de sacrés calculs pour pouvoir les enrôler et les inscrire auprès de la Liga. Mais les deux João sont là, et ils brillent déjà. L’attaquant prêté par l’Atlético sort de 3 jolis premiers matchs, avec 3 buts et 2 passes décisives au compteur. De son côté, le latéral prêté par Manchester City a aussi commencé sur les chapeaux de roue et affiche lui 2 buts et une passe décisive au compteur.

Un impact immédiat dans les deux cas, qui a énormément aidé l’écurie entraîné par Xavi. Notamment dans les derniers mètres, avec un secteur offensif qui ne dépendait que de Lamine Yamal et qui a bien été renforcé par l’arrivée des deux Lusitaniens, particulièrement redoutables devant, chacun dans son registre. Et forcément, alors qu’ils ne sont que prêtés, la question de leur avenir se pose.

Le Barça veut les garder

Deco, le nouveau directeur sportif du club catalan, a été interrogé à ce sujet par LaLigaTV. « Ce sont des sujets qu’on va traiter en interne. Bien sûr qu’on veut les garder si tout se passe bien, mais il reste encore quelques mois. Il y a eu ces opportunités en prêt, on les a saisies. Ils nous donnent le résultat qu’on pensait pour l’instant », a ainsi lancé l’ancien attaquant portugais.

Il faudra donc négocier avec l’Atlético de Madrid et Manchester City pour les conserver définitivement. Deux opérations difficiles au vu de la situation du Barça, qui a encore essuyé un gros revers récemment, puisque la Liga a encore baissé son plafond salarial de façon drastique. Mais du côté de Madrid, on ne veut plus entendre parler de Félix alors que Cancelo semble aussi être persona non grata à Manchester, ce qui peut logiquement faciliter les choses considérablement…