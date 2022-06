Le PSG veut aussi se séparer de Lionel Messi !

La suite après cette publicité

La révolution est définitivement lancée ! Auteur d'une saison 2021-2022 pour le moins décevante malgré le titre de champion de France, le Paris Saint-Germain compte bien profiter du mercato estival pour réformer l'ensemble du club. Si Leonardo a d'ores et déjà plié bagage, au profit de Luis Campos intronisé conseiller sportif, Mauricio Pochettino est, lui aussi, plus que jamais sur le départ. Pour lui succéder, c'est donc Christophe Galtier qui devrait, sauf énorme retournement de situation, prendre place sur le banc de la formation parisienne.

Déterminée à rebâtir en profondeur son organigramme, la direction parisienne semble, par ailleurs, bien décidée à construire un tout autre effectif pour l'exercice à venir. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu viennent d'officialiser l'arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto. Côté départ, Angel Di Maria, arrivé en fin de contrat, a lui quitté la capitale. Et d'autres pourraient d'ailleurs suivre. «Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes», prévenait, en ce sens, Nasser Al-Khelaïfi.

Après Neymar et Kimpembe, Messi poussé vers la sortie ?

Un discours qui semble prendre un peu plus de poids ces dernières heures. Placé sur la liste des transferts, Neymar, ciblé par la Juve ou encore l'AC Milan, pourrait ainsi voguer vers de nouveaux horizons dans les prochaines semaines. De son côté, Presnel Kimpembe pourrait également prendre la porte. Selon nos informations, le PSG serait même prêt à accepter une offre de 50 M€ pour le défenseur français, âgé de 26 ans et sous contrat jusqu'en 2024.

Deux potentiels départs et une nouvelle bombe arrivée, ce jeudi soir, de l'Argentine. En effet, selon les informations de Pedro Morata, journaliste pour la COPE, le champion de France aurait pour objectif en plus du Brésilien et du Français, de vendre... Lionel Messi ! Globalement décevant pour sa première saison sous le maillot parisien (11 buts, 15 passes décisives toutes compétitions confondues), le septuple Ballon d'or serait donc, lui aussi, invité au départ. Une information à prendre avec des pincettes puisque Le Parisien, indiquait de son côté que la Pulga figurait parmi les six joueurs intouchables dans les esprits de Luis Campos et Christophe Galtier.