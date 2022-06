Borussia Dortmund : l'incroyable rebondissement dans le dossier Youssoufa Moukoko !

La suite après cette publicité

Annoncé depuis des années comme l'une des futures pépites du monde du football, Youssoufa Moukoko (17 ans) met un peu de temps à confirmer les promesses entrevues en équipes jeunes. Rien de bien grave puisqu'il a encore 17 ans et que l'avenir reste très prometteur pour l'international U21 (4 capes, 6 buts). Échaudé par une saison dernière saison frustrante sous les ordres de Marco Rose (21 matches, 2 buts et 2 offrandes), il n'a pas su se frayer une place dans le onze.

Devancé par Erling Braut Haaland et Donyell Malen, il a certes vu le Norvégien partir mais Karim Adeyemi est arrivé tout comme Sébastien Haller dont l'officialisation est imminente. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Youssoufa Moukoko n'a pas vraiment accepté cette situation où il n'avait pas assez de temps de jeu à son goût et pensait fort à un départ en mars dernier. Une posture qui n'a pas perturbé outre mesure le club de la Ruhr qui n'était pas fermement opposé à une vente de son prodige.

Six semaines décisives

Cependant, la situation est aujourd'hui un peu différente comme l'explique Bild. Le média allemand fait carrément écho à une possible prolongation du natif de Yaoundé. Avec l'arrivée d'Edin Terzic comme nouveau coach de l'équipe première, Youssoufa Moukoko retrouvera un technicien qui a su lui faire confiance à ses débuts. Travaillant actuellement sa condition physique, Youssoufa Moukoko entend profiter de la présaison afin de marquer des points et de se présenter comme un véritable prétendant pour une place dans le onze ou du moins pour entrer plus régulièrement dans la rotation.

Une belle motivation de la part de l'attaquant qui s'est laissé six semaines afin de mûrir sa décision et pour se laisser le temps d'essayer de faire bouger la hiérarchie. Au départ intéressé par un départ, Youssoufa Moukoko s'interroge bien plus désormais puisqu'il pourrait disposer d'un meilleur cadre d'apprentissage. S'il opte pour le Borussia Dortmund, il pourrait prolonger. Le club allemand aimerait lui formuler prochainement une offre de prolongation.