Le Borussia Dortmund autorise la vente de Youssoufa Moukoko à certaines conditions

Au Borussia Dortmund, on ne parle que d'Erling Haaland en ce moment. L'attaquant norvégien vit a priori ses derniers matchs sous le maillot jaune et noir, avant de s'envoler vers d'autres cieux. On l'annonce avec insistance du côté de Manchester City, où il pourrait débarquer en échange de régler la fameuse clause à 75 M€. En Allemagne, son remplaçant naturel ne sera pourtant pas Youssoufa Moukoko, le grand espoir du BvB attendu depuis de nombreuses années.

C'est Karim Adeyemi du RB Salzbourg qui devrait endosser le rôle de leader offensif. Moukoko, lui, va vraisemblablement s'en aller à un an de la fin de son contrat. «Ce n’est pas une évidence que Youssoufa prolonge au BVB. Oui, il a été un peu repoussé par les blessures cette saison. Oui, la concurrence au BVB est bien sûr féroce. Mais le temps de jeu dont il a besoin au stade actuel de sa carrière, il n’arrive guère à Dortmund pour le moment. Bien sûr, nous réfléchissons à ce qui est le mieux pour l’avenir », avait déjà prévenu son agent Patrick Williams, en début d'année.

Dortmund veut inclure une option spéciale

La tendance, révélée par Bild en mars dernier, se confirme alors que la saison de Bundesliga se termine dans une semaine. Le quotidien allemand explique cette fois que le Borussia Dortmund se serait fait une raison et accepterait désormais de vendre son attaquant, en exigeant certaines conditions tout de même. Le club de la Ruhr veut inclure une option de rachat préférentielle dans le futur transfert, afin de ne pas perdre complètement la main sur ce dossier.

Dans un premier temps, une vente rapporterait entre 15 et 20 M€ selon Bild, et permettrait de racheter le joueur de 17 ans à moindres frais si celui explose véritablement. Car le doute est permis après une saison gâchée par les blessures (16 matchs ratés à cause de 4 problèmes musculaires) et la concurrence (22 rencontres, 2 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues). Les débuts très réussis de Youssoufa Moukoko chez les professionnels ne remontent pourtant à pas si longtemps. Il y a encore de l'espoir.