La pépite Youssoufa Moukoko veut quitter le Borussia Dortmund !

Véritable talent précoce, Youssoufa Moukoko fait le bonheur des équipes de jeunes du Borussia Dortmund. Serial buteur des catégories inférieures avec 141 buts inscrits et 27 passes décisives délivrées en 190 matches disputés avec les U17 et U19, l’international Espoir allemand (2 sélections, 3 réalisations) avait également marqué le football germanique en devenant le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à jouer un match de première division à 16 ans.

Censé représenter le futur du BVB, Moukoko pourrait finalement changer d’air ! Bild assure en effet que le joueur aimerait plier bagage et donc ne pas prolonger un contrat courant jusqu’en 2023. La raison est simple : Moukoko estime que son club ne peut pas lui donner les garanties nécessaires concernant son temps de jeu. Un sacré coup dur pour des Marsupiaux qui espèrent faire partir 11 joueurs, mais pas vraiment Moukoko. Toutefois, la décision du jeune attaquant n’est pas une surprise.

Un avenir bouché en équipe première

Le 25 janvier dernier, son agent Patrick Williams annonçait déjà la couleur. « Ce n’est pas une évidence que Youssoufa prolonge au BVB. Oui, il a été un peu repoussé par les blessures cette saison. Oui, la concurrence au BVB est bien sûr féroce. Mais le temps de jeu dont il a besoin au stade actuel de sa carrière, il n’arrive guère à Dortmund pour le moment. Bien sûr, nous réfléchissons à ce qui est le mieux pour l’avenir. »

Or Bild assure que le BVB, qui est pratiquement assuré de perdre également Erling Haaland cet été, n’a pas prévu de faire monter Moukoko en grade. En clair, si le géant norvégien part, le club misera gros sur Karim Adeyemi. Une piste largement évoquée. Et si le joueur de Salzbourg débarque, le rôle de buteur numéro 2 sera pour le Batave Donyell Malen. L’ancien du PSV ne brille pas encore (4 buts en Bundesliga), mais Dortmund veut rentabiliser un joueur acheté 30 M€ l’été dernier. Face à ce constat, Youssoufa Moukoko risque donc d’agir en conséquence.