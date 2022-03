Le Borussia Dortmund veut se séparer de 11 joueurs !

Le Borussia Dortmund se prépare à une saignée estivale d'envergure. Ce n'est pas un secret, le club allemand va se faire attaquer pour Erling Braut Haaland. Le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City sont plus que jamais sur les rangs pour s'attacher les services du buteur norvégien. Mais ce n'est pas le seul élément qui pourrait s'en aller durant l'intersaison.

À huit points du Bayern Munich en Bundesliga et éliminé des coupes nationales et européennes, Dortmund devrait faire un grand ménage annonce Bild ce vendredi. Le nouveau directeur sportif, Sebastian Kehl, aura pour objectif de renflouer les caisses du club et de se séparer de onze joueurs !

Tout doit disparaître !

Prêtés, Marin Pongracic (Wolfsbourg) et Reinier (Real Madrid) ne seront pas retenus. En fin de contrat le 30 juin 2022, Dan-Axel Zagadou, souvent blessé, et Axel Witsel ne devraient pas être prolongés. La porte devrait aussi s'ouvrir pour Roman Bürki et Manuel Akanji, qui intéresserait déjà Manchester United.

De joueurs pourraient aussi être sacrifiés comme Thorgan Hazard, Julian Brandt, Nico Schulz, Marius Wolf ou encore Emre Can, que le BVB compte vendre 15 millions d'euros. Onze joueurs sont donc à vendre cet été à Dortmund, sans compter Haaland. Des départs nécessaires pour avoir des liquidités pour bâtir une équipe compétitive pour revenir sur le devant de la scène.