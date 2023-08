OL : Skelly Alvero dévoile ses ambitions

Il est arrivé en catimini de Sochaux mais il pourrait finalement avoir un rôle à jouer en ce début de saison à l’OL. Face aux difficultés du club rhodanien à recruter au poste de sentinelle, Skelly Alvero a ses chances face à Johann Lepenant, surtout que ses débuts estivaux ont été intéressants. Interrogé par Le Progrès lors du stage des Gones à Divonne-les-Bains sur ses objectifs personnels, le jeune joueur de 21 ans s’est montré loquace : «Progresser sur certains aspects, et je sais que cette institution par sa formation pourra m’aider à atteindre mes objectifs. Et j’espère gratter le plus de temps de jeu possible. Il y a beaucoup de jeunes, et quand on arrive, on nous met dans le bain, ça facilite l’intégration. Je parle beaucoup avec Laurent Blanc sur certains points à améliorer.»

Alors qu’il compte sur l’écosystème lyonnais pour l’aider à progresser, il compte bien aider l’OL à retrouver son lustre d’antan : «Pour un club comme l’OL, cela doit faire partie des habitudes chaque année. À Lyon, je découvre un autre univers. J’ai visité le musée de l’OL, j’étais ému, franchement, le club doit retourner à sa place, mais il faut se donner les moyens.» Reste à savoir si les Rhodaniens y parviendront dès cette saison.