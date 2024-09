Newcastle - Manchester City: les compositions officielles

Newcastle reçoit ce samedi à 13h30, au Stade St. James’ Park, dans le cadre de la sixième journée de Premier League. Newcastle s’organise en 4-3-3 avec Nick Pope aux cages. En défense, on retrouve Trippier, Schär, Hall et Burn. Tonali, Joelinton et Bruno Guimaraes sont au milieu de terrain. Et enfin, Barnes, Murphy et Gordon vont animer l’attaque de Newcastle.

Les Citizens s’articulent eux en 4-2-3-1 avec aux cages Ederson. En défense, on retrouve Walker, Akanji, Dias et Gvardiol. Lewis, Kovacic occupent le milieu de terrain en l’absence de Rodri, blessé au genou pour plusieurs mois. Et enfin, Bernado, Grealish et Gündogan vont épauler en attaque Haaland, qui est placé en pointe.

Les compositions:

Newcastle: Nick Pope - Trippier, Schär, Hall, Burn - Tonali, Joelinton, Bruno Guimaraes - Barnes, Murphy, Gordon

Manchester City: Ederson - Walker, Akanji, Dias, Gvardiol - Lewis, Kovacic - Bernardo, Gündogan, Grealish - Haaland