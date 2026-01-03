LOSC : le carton rouge sévère contre Alexsandro face à Rennes

Ce samedi, le LOSC reçoit le Stade Rennais pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour deux équipes qui bataillent dans la course à la Ligue des Champions. Et face à leurs supporters, les Dogues ont dû composer avec une mauvaise nouvelle d’entrée de jeu.

En effet, le club nordiste a été réduit à dix avec l’expulsion d’Alexsandro. Après un mauvais contrôle, le défenseur brésilien s’est rendu coupable d’une semelle sur Breel Embolo. En dernier défenseur, il a écopé d’un carton rouge par Eric Wattelier. Une décision qui a provoqué l’ire du stade Pierre-Mauroy car le match a été interrompu quelques minutes en raison d’insultes contre l’arbitre central.