BL : Wolfsbourg ne fait qu’une bouchée de Fribourg et monte sur le podium

Belle rencontre du haut de tableau de Bundesliga ce dimanche après-midi. Wolfsbourg, 6ème, recevait Fribourg, 9ème. Les Loups rêvent de retrouver la Ligue des Champions cette saison et peuvent encore croire au podium, pendant que Fribourg espère décrocher un ticket pour l'Europa League.

La suite après cette publicité

Et c’est Wolfsbourg qui va prendre l’avantage dès la 22ème minute, grâce à un but de Brooks sur corner, le défenseur central inscrivant son deuxième but de la saison. Avant la mi-temps, Weghorst va inscrire le but du 2-0 (39e). En fin de rencontre, Yannick Gerhardt triple la mise (85e). Belle opération pour les pensionnaires de la Volkswagen Arena qui profitent de la défaite du Bayer Leverkusen hier et qui grimpent sur le podium, à la 3ème place.