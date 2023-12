MU - Bayern Munich : les compositions sont là

La Ligue des Champions reprend ce mardi avec de jolies affiches. Le Bayern Munich se déplace sur la pelouse de Manchester United qui joue sa qualification. A domicile, les Anglais optent pour un 4-2-3-1 avec André Onana dans les cages. En défense on retrouve Diogo Dalot, Raphaël Varane, Victor Lindelöf et Luke Shaw. Le double pivot est assuré par Sofyan Amrabat et Scott McTominay. Seul en pointe, Rasmus Hojlund est placé juste devant Antony, Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho.

Le Rekordmeister de Thomas Tuchel s’articule dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Kim Min-Jae et Alphonso Davies. Joshua Kimmich est placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Kingsley Coman.

Les compositions

Manchester United : Onana - Dalot, Varane, Maguire, Shaw - McTominay, Amrabat- Antony, Fernandes, Garnacho - Hojlund

Bayern Munich : Neuer – Sarr, Kim, De Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Musiala, Sané – Kane