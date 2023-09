MU : la réponse forte d’Erik Ten Hag sur Harry Kane

La suite après cette publicité

Sans aucun doute, Harry Kane a agité l’actualité du marché des transferts cet été. Au terme de plusieurs semaines de négociations, Tottenham a fini par céder son buteur maison au Bayern Munich contre plus de 110 millions d’euros. Mais avant de s’engager définitivement en faveur du club bavarois, l’international anglais (86 sélections, 59 buts) a longtemps été annoncé dans le viseur de Manchester United. En effet, le club mancunien en avait fait sa cible prioritaire mais en raison de moyens financiers limités, MU a opté pour le prodige danois de l’Atalanta Bergame, Rasmus Hojlund, pour un montant moins conséquent.

Au moment de retrouver la star britannique et l’écurie munichoise en Ligue des champions, son entraîneur Erik ten Hag a été interrogé par la presse sur le cas Harry Kane. Le technicien batave a affirmé qu’il n’éprouvait aucun regret à l’idée d’avoir loupé le transfert du meilleur buteur de l’histoire des Three Lions. «Non. Nous sommes heureux avec Rasmus. Pour le premier match, il était blessé. Il a joué contre Arsenal, il a été titularisé. Maintenant, nous devons l’intégrer dans l’équipe. Nous devons travailler sur la façon dont les deux (Rasmus Hojlund et Marcus Rashford ndlr) peuvent bénéficier l’un de l’autre. Vous pouvez voir que c’est un grand talent», a exprimé le Néerlandais.