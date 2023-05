Equipe de France U17 : l’ascension fulgurante du phénomène Mathis Lambourde

Bien parti pour terminer dans le top 5 de la Ligue 1 après sa victoire face à Monaco, le Stade Rennais a confirmé une fois encore qu’il fallait compter avec le club breton en championnat malgré quelques passages à vide durant la saison. La parfaite combinaison entre des recrutements extérieurs, mais aussi l’apport régulier de grands talents du centre de formation, considéré par de nombreux observateurs comme l’un des plus performants de France. Rien que ces derniers mois, Désiré Doué, Lesley Ugochukwu, Mathys Tel ou encore Jeanuël Belocian sont tous sortis de la couveuse rennaise pour briller chez les Rouge et Noir. Ces dernières semaines, la relève est déjà là, la preuve avec une 1/2 finale de Coupe de Gambardella perdue par le club breton face à Clermont (2-2, 5 tab à 4).

Durant cette Coupe de France des centres de formation, un joueur s’est d’ailleurs fait particulièrement remarquer et a porté son équipe jusqu’aux portes du Stade de France (6 buts durant la compétition dont un but en 1/2 finale). Un nouveau talent "made in Rennes" dont vous allez rapidement entendre parler, Mathis Lambourde. À 16 ans, il a connu une saison 2022-23 exceptionnelle. Passé par le FC Lilas, la JA Drancy, il a rejoint le Stade Rennais avant un intermède de deux saisons à l’INF Clairefontaine en préformation, avant de revenir en Bretagne en U16. Immédiatement, Lambourde (ndlr: qui n’a aucun rapport avec Bernard Lambourde, ancien joueur pro de Cannes, de Bordeaux et de Chelsea) a fait parler son leadership naturel, sa maturité, sa concentration et sa mentalité de gagneur. Un concentré de talent assez rare à cet âge. De quoi lui permettre de franchir les étapes à la vitesse d’un étalon et d’enfiler les buts comme des perles (24 toutes compétitions confondues cette saison). U16, U17 à Rennes, U19 (9 buts en 10 matches), National 2 (où il est titularisé régulièrement), et ce, en seulement quelques mois.

8 buts en 10 matches avec l’Equipe de France U17 !

Mais c’est en Équipe de France que ce pur numéro 9 puissant attiré par le but et obnubilé par la gagne a le plus impressionné. Venu sur la pointe des pieds en Équipe de France U17, il entre en jeu trois fois de suite et marque… trois buts. Celui qui était l’un des dix joueurs à suivre de l’Euro U17 selon notre rédaction est devenu désormais incontournable dans la sélection de Jean-Luc Vannuchi et compte un total impressionnant de 8 buts en 10 sélections dont le but de la victoire inscrit en quart de finale de l’Euro U17 face à l’Angleterre (1-0) samedi dernier à Budapest. Face à l’Espagne mardi soir, Mathis Lambourde et les siens tenteront d’arracher leur place en finale de l’Euro pour la seconde fois consécutive.

Encore méconnu du grand public, le serial buteur de 17 ans pourrait passer dans une autre dimension en cas de sacre européen avec les Bleuets, qui pourrait lui ouvrir les portes du groupe pro du Stade Rennais. Sous contrat aspirant pour une saison encore avec les Rouge et Noir, le natif des Lilas ne préfère pas se focaliser sur les considérations contractuelles entourant son avenir. Comme un poisson dans l’eau, Lambourde, qui doit encore s’améliorer sur de nombreux aspects notamment l’utilisation de son pied droit, n’ignore évidemment pas que de nombreux clubs européens suivent avec attention ses performances. Pas de quoi ébranler ce solide gaillard qui sait ce qu’il veut… à savoir transpercer les filets pour le plus grand bonheur de l’Équipe de France et du Stade Rennais.