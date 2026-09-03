Cédric Bakambu signe à San Diego

Seizième de finaliste de la Coupe du Monde 2026 avec la République Démocratique du Congo, Cédric Bakambu était sans club depuis juin et son départ du Real Betis Balompié. Le buteur de 35 ans né à Ivry-sur-Seine vient de rejoindre la franchise américaine du San Diego FC jusqu’en décembre prochain avec une option jusqu’en juin 2028.

La suite après cette publicité

San Diego FC has signed Congo DR Men’s National Team forward Cédric Bakambu through the 2026 season with Club options for the 2027 MLS Sprint Season and 2027-28 season.



📰 https://t.co/H9YyFPdTsS pic.twitter.com/cbBgyLspAa — San Diego FC (@sandiegofc) September 3, 2026

«San Diego FC a signé l’attaquant de l’équipe nationale masculine de la RDC, Cédric Bakambu, jusqu’à la saison 2026 avec des options de club pour la saison MLS Sprint 2027 et la saison 2027-28», peut-on lire dans un communiqué.