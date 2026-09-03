Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel MLS

Cédric Bakambu signe à San Diego

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cédric Bakambu @Maxppp

Seizième de finaliste de la Coupe du Monde 2026 avec la République Démocratique du Congo, Cédric Bakambu était sans club depuis juin et son départ du Real Betis Balompié. Le buteur de 35 ans né à Ivry-sur-Seine vient de rejoindre la franchise américaine du San Diego FC jusqu’en décembre prochain avec une option jusqu’en juin 2028.

La suite après cette publicité

«San Diego FC a signé l’attaquant de l’équipe nationale masculine de la RDC, Cédric Bakambu, jusqu’à la saison 2026 avec des options de club pour la saison MLS Sprint 2027 et la saison 2027-28», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

MLS
San Diego
Cédric Bakambu

En savoir plus sur

MLS Major League Soccer
San Diego Logo San Diego
Cédric Bakambu Cédric Bakambu
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier