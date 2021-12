CAN 2021 : la liste de l'Algérie

Championne en titre de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie vient de dévoiler sa liste pour l'édition 2021, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février prochain, au Cameroun. Djamel Belmadi a dévoilé une liste de 28 joueurs convoqués.

Parmi eux, on retrouve notamment Islam Slimani (Olympique Lyonnais), Riyad Mahrez (Manchester City) et Farid Boulaya (Metz). En revanche, si Youcef Atal a bien été retenu, Hicham Boudaoui (OGC Nice) est absent de cette liste. Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Fennecs joueront contre la Sierra Leone, le 11 janvier.

La séléction algérienne

- Gardiens : M'bolhi, Oukidja, Zeghba

- Défenseurs : Mandi, Bedrane, Tahrat, Benlamri, Tougai, Atal, Banayada, Halaimia, Bensebaini, Chetti

- Milieux de terrain : Zerrouki, Belkebla, Bendebka, Zorgane, Feghouli, Bennacer

- Attaquants : Mahrez, Ounas, Balaili, Benrahma, Boulaya, Brahimi, Slimani, Bounedjah, Amoura

📜اكتشفوا معنا لائحة المنتخب الوطني الجزائري لخوض منافسات كأس افريقيا للأمم 2021

Take a look at the full Squad list of our National Team for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroun 🇨🇲 2021

We’re ready for it 🤩 #LesVerts #teamdz 🇩🇿👊🏼 #123vivalAlgérie #LesFennecs pic.twitter.com/6aqEobGwXV