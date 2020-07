PSG : Thiago Motta évoque la situation actuelle du club

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et désormais entraîneur garde de très bons souvenirs quant à son passage durant six saisons au sein de la capitale parisienne. Ce dernier s’est exprimé dans les colonnes de l’Équipe ce matin, et a fait part de son ressenti au sujet de la situation actuelle du club. À la question «Avez-vous suivi les matches du PSG ? Qu’en pensez-vous ?», ce dernier s’est montré élogieux envers ses anciens partenaires.

«J’ai un peu regardé. L’histoire parle pour l’équipe : championne de France, deux finales de Coupes à jouer et en quarts de finale de la Ligue des champions. Ils doivent avoir un gros mental. Je les trouve bien.» Un discours qui devrait motiver des Parisiens, bien décidés à tout rafler sur leur passage cette saison et pourquoi pas décrocher le Graal avec ce titre européen tant convoité.