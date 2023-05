PSG : l’ex-femme d’Achraf Hakimi sort du silence

Ciblée par de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, lui imputant l’intention de vouloir soutirer plusieurs millions d’euros à Achraf Hakimi dans leur procédure de divorce, l’actrice espagnole Hiba Abouk a réagi. Sollicitée par l’émission «Salvame», la femme de 36 ans s’est défendue face aux messages à caractère "machiste" la visant.

«C’est un monde machiste et misogyne étant donné que lorsque nous avons commencé notre relation, il ne gagnait pas d’argent et j’étais plus connue que lui. Imaginez. Ce qui est bien, c’est que ce qu’ils disent ne m’affecte plus, je veux être discrète pour que demain, je n’affecte pas notre famille. J’espère que la justice et le bon sens sont de mon côté.» Pour rappel, l’actrice espagnole avait demandé le divorce en mars dernier, quelques semaines après la mise en examen d’Achraf Hakimi pour viol.

