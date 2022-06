Dossier Sadio Mané : le gros coup de bluff du Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Où jouera Sadio Mané la saison prochaine ? Si l'on en croit les nombreuses informations publiées ces dernières semaines, certainement pas du côté de Liverpool. Et pour cause. En fin de contrat en juin 2023, le Sénégalais, âgé de 30 ans n'a toujours pas prolongé avec Liverpool et son avenir semble de plus en plus éloigné des bords de la Mersey. Dernièrement, Sky Sport indiquait même que l'attaquant des Reds avait une nouvelle fois exprimé son intention de rejoindre le Bayern Munich.

D'après le média, Julian Nagelsmann, le coach bavarois, aurait ainsi directement appelé le joueur des Reds et le champion d’Afrique en titre aurait clairement montré son souhait de rallier la Bavière la saison prochaine. «Je joue où vous avez besoin de moi. Je veux juste déménager à Munich», aurait-il répondu à son possible futur entraîneur lorsque celui-ci l’a interrogé sur son poste de prédilection. Pourtant, si un départ semble désormais inévitable, les négociations entre les deux parties ne se passent clairement pas comme prévu.

Le coup de pression du Bayern pour Sadio Mané !

Dans cette optique, et comme le révèle The Mirror, les dirigeants de la formation entraînée par Julian Nagelsmann ont jusqu’à présent déposé deux offres auprès des Reds, toutes deux repoussées. Les Reds refusent, en effet, de permettre aux Bavarois d’obtenir Mané à bas prix après avoir rejeté une deuxième offre améliorée de 30 millions de livres sterling, qui comprenait des bonus. Le média précise, en ce sens, que la première offre était d’environ 21 millions de livres sterling avec 4 millions de livres sterling supplémentaires en bonus, soit un total de 25 millions. Frustrés par ces deux premières offres rejetées, les dirigeants munichois semblent même désormais prêts à explorer d'autres pistes.

«Le marché des transferts n’est pas facile et cela dépend toujours des capacités financières du club. Fondamentalement, nous essayons de renforcer notre équipe - nous travaillons également sur certaines options à l’attaque. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous réduire à une seule option, vous devez avoir plusieurs options», déclarait d'ailleurs récemment Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern, dans des propos relayés par Bild. Un coup de pression mis sur les Reds qui ressemble cependant plus à un moyen de communication astucieux pour faire craquer Liverpool. Sport Bild et Sky Sport Germany estimaient d'ailleurs que, malgré les deux offres repoussées, un accord sera très certainement bientôt conclu entre le récent finaliste de la Ligue des Champions et le champion d'Allemagne.