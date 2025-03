RC Lens : la frustration de Ruben Aguilar après la défaite

Le derby du Nord a rendu son verdict. Dans une partie qu’ils ont dominée de la tête et des épaules durant une mi-temps, ce sont bien les Lillois qui se sont imposés face à Lens. Intraitable en première période et profitant d’une erreur de Mathew Ryan pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Matías Fernández-Pardo, le LOSC s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0). Une défaite frustrante pour les Sang et Or, qui sont finalement parvenus à se réveiller lors du deuxième acte.

Interrogé à l’issue de la rencontre, dont son équipe n’aura pas profité pour passer devant Brest au classement, Ruben Aguilar a donné son sentiment. Et forcément, le joueur de 31 ans avait un goût amer en bouche au coup de sifflet final : « il y a de la frustration. En première mi-temps, on les a regardés jouer. En deuxième, ça a commencé à aller mieux. Mais il y a de l’amertume ce soir. On voulait gagner ce derby pour les supporters. On va devoir gagner des points et espérer quelque chose en fin de saison. » Effectivement, avec cette défaite, la 10e cette saison, les pensionnaires de Bollaert restent 9e de Ligue 1, à 7 points de l’Europe.