OM : Rachid Zeroual dézingue Aubameyang !

Le match nul ne passe pas. Samedi, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de se relancer contre Strasbourg mais n’a pu faire mieux qu’un match nul décevant (1-1). Au centre des débats, l’attaque phocéenne ne parvient toujours pas à se mettre en marche, et pourtant, les attentes sont énormes. Notamment sur Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha, deux joueurs arrivés pour planter des buts, sur le papier. Dans l’émission Stephen Time sur RMC, Rachid Zeroual, puissant leader des South Winners, s’est invité avant la rencontre face au RCSA et avait semble-t-il anticipé la contre-performance des attaquants de Gennaro Gattuso…

La suite après cette publicité

«Moi ça va, mais j’aurais voulu que ce soit le club qui soit en forme, pas moi. On ne peut pas être patient avec Aubameyang, c’est pas possible. C’est le Club Med, il est venu en retraite. Avec lui, l’OM c’est l’Ehpad. Il s’est trompé de club. Il était bien en Angleterre, il fallait qu’il y reste. On voulait jouer le haut du tableau. Je ne vois pas ce qu’il est venu faire chez nous. Ne vous attendez pas à un miracle. Je ne demande pas qu’il soit sifflé, ce n’est pas de sa faute… Il a sauté sur l’occasion. Mais on n’a pas signé Cristiano Ronaldo. Je m’en fous de son contrat, mais si de lui-même il est honnête, il laisse sa place à un jeune plus performant», dit-il, en ajoutant que Vitinha n’est qu’un «surcoté». Ambiance…