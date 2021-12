Chelsea : Romelu Lukaku n'est pas content !

La première partie de saison de Romelu Lukaku est difficile à analyser... Après une entame en fanfare, l'attaquant belge a été handicapé par divers soucis, dont le covid et une blessure, qui l'ont empêché d'enchaîner pour son retour à Stamford Bridge. Enfin de retour en forme, l'ancien de l'Inter a marqué face à Aston Villa lors du Boxing Day, avant de récidiver hier face à Brighton.

De quoi enflammer l'Angleterre, qui l'attendait de pied ferme. Une arme offensive de poids qui va garantir des buts à Thomas Tuchel. « Et pourtant, le principal concerné ne semble pas spécialement heureux à Chelsea en ce moment, notamment à cause du coach allemand. Physiquement, je vais bien, encore mieux qu’avant. Après deux ans en Italie, au cours desquels j’ai beaucoup travaillé à l’Inter avec des entraîneurs et des nutritionnistes, je vais bien physiquement », a-t-il lancé dans un entretien accordé à Sky Italia, avant d'enchaîner.

Lukaku n'est pas satisfait

« Mais je ne suis pas content de la situation, c’est normal. Je pense que l’entraîneur a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste ne pas abandonner et continuer à travailler et à être un professionnel. Je ne suis pas satisfait de la situation, mais je suis un professionnel et je n’abandonnerai pas », ajouté le Belge, pas à l'aise dans le dispositif du coach allemand. Puis, il a surtout dragué l'Inter, où il espère revenir bientôt.

« Je pense que tout ce qui s’est passé l’été dernier n’était pas censé se passer comme ça... Comment j’ai quitté l’Inter, comment j’ai quitté le club, comment j’ai communiqué avec les fans de l’Inter. J’ai toujours dit que j’avais l’Inter dans mon cœur. J’espère vraiment du fond du cœur revenir à l’Inter non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serai encore au plus haut niveau pour gagner plus ensemble », a ainsi lancé le Diable Rouge. Pas sûr que ça passe très bien du côté de Londres...