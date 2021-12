Chelsea : le réveil de Romelu Lukaku

Mieux vaut tard que jamais. Après des débuts fracassants pour son grand retour à Chelsea (4 buts sur ses 4 premiers matchs toutes compétitions confondues), Romelu Lukaku avait marqué le pas pendant de nombreuses semaines. Il faut dire qu'entre une blessure lui ayant fait rater 6 matchs et la contraction du Covid-19 l'ayant écarté des pelouses pour 3 rencontres supplémentaires, l'attaquant de 28 ans n'a pas pu exprimer la pleine mesure de son talent du côté de Stamford Bridge, comme il l'aurait souhaité, ces dernières semaines.

Mais l'international belge (101 capes, 68 buts) a de la ressource, aussi bien mentale que physique. Ce qu'il a encore démontré sur la pelouse d'Aston Villa (3-1), dimanche, permettant à Chelsea de retrouver la victoire en Premier League tout en offrant aux supporters des Blues un premier succès lors du Boxing Day depuis 3 ans. Romelu Lukaku avait pourtant débuté la rencontre sur le banc à Villa Park, son entraîneur, Thomas Tuchel, souhaitant dans un premier temps le ménager en prévision du calendrier très chargé des fêtes en Angleterre.

Lukaku fait d'une pierre deux coups à Villa Park

Face à la pauvreté du spectacle offert pas les deux équipes et à la difficulté pour les Londoniens de prendre le dessus sur les Villans à la pause (1-1), l'ancien coach du PSG a décidé de lancer son atout offensif n°1 au retour des vestiaires. Un choix payant puisque, sans le Diable Rouge, pas sûr que Chelsea aurait retrouvé le sourire à l'issue de cette partie. En coupant au premier poteau, de la tête, un centre de Callum Hudson-Odoi, il a d'abord donné l'avantage à Chelsea (56e), inscrivant son premier but en championnat depuis le 11 septembre dernier, déjà face à Aston Villa.

En fin de rencontre, Lukaku a lancé une piqure de rappel à tout le monde en se distinguant d'un rush de 50 mètres alliant vitesse et puissance physique pour se débarrasser comme lui seul sait le faire des défenseurs adverses, contraignant finalement Ezri Konsa à le faucher en plein vol dans la surface. Ce qui a permis à Jorginho de faire le break dans les tout derniers instants sur penalty. En plus de son implication sur les deux buts de son équipe dans le second acte, l'ex-buteur de MU ou encore de l'Inter a énormément pesé sur la défense, créant des décalages et servant comme il faut ses partenaires dans la zone dangereuse.

« J'en avais marre de ne rentrer qu'à la fin », révèle Lukaku

« J’avais besoin d’une performance comme celle-ci », a confié le Belge au micro de Sky Sports à l'issue de la rencontre. « J’essaie d’être moins statique et de bouger beaucoup. Ce que je préfère faire, c’est plonger dans l’espace, afin de pouvoir jouer de ma vitesse et de ma puissance. Comme dans la phase du penalty », a-t-il ajouté. Son entraîneur a lui avoué avoir pris un petit risque, ne cachant néanmoins pas sa satisfaction.

« Ces 45 minutes étaient plus que ce que mon préparateur physique avait indiqué, mais nous avons pensé que nous pouvions prendre un risque. Il a été absent pendant un mois, puis il a du mal à retrouver son rythme et il a aussi eu le Coronavirus. Romelu doit juste s’assurer qu’il retrouve sa forme après sa blessure. Et ce n’est pas facile quand on a eu une blessure comme la sienne. Il ne fait aucun doute qu’il est super important. Chaque joueur est super important, mais Romelu est un joueur clé », a expliqué TT. Plus titularisé depuis le 16 octobre dernier en Premier League, Lukaku, qui en avait « marre de ne rentrer qu'à la fin », espère enfin pouvoir enchaîner, et surtout confirmer.