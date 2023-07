Rennes : les premiers mots de Ludovic Blas

Après l’En Avant Guingamp et le FC Nantes, Ludovic Blas va connaître un énième club breton, le Stade Rennais. Le transfert désormais officiel, la nouvelle recrue du SRFC s’est montré ravi de rejoindre Pep Genesio et les siens. «Je connais bien la région mais c’est une évolution pour moi. Je passe à un niveau supérieur dans un club qui a beaucoup d’ambition. Quand on est en dehors du Stade Rennais, on se rend compte qu’il n’y a pas beaucoup d’équipes devant ce club. Ça joue le haut du tableau chaque année, on mesure donc l’importance du SRFC. Je suis un footballeur qui aime être entouré de joueurs de ballon. Il y a un gros collectif, l’équipe ne lâche jamais rien et fait les efforts ensemble, ça donne envie», a-t-il déclaré dans un premier temps.

Auteur de 12 buts et 8 passes décisives TCC la saison dernière, Ludovic Blas espère passer un cap en rejoignant l’écurie rennaise : «Je suis très proche de James Léa-Siliki, il m’a expliqué comment ça se passait ici. Il a passé de très bons moments à Rennes, il ne m’a dit que de bonnes choses à propos du club et de la ville. Quand j’arrive dans un endroit, c’est pour laisser quelque chose. Je ne viens pas pour rien, c’est ce que j’ai fait à Guingamp et Nantes. Je veux prouver à Rennes. Je suis bien placé pour parler de l’ambiance du Roazhon Park, j’y ai vécu de très grosses ambiances. Ce sont des moments que l’on n’oublie pas et que l’on a envie de revivre. C’est un très beau stade, j’y ai pris du plaisir. Je vais tout faire sur le terrain pour donner du plaisir aux supporters Rouge et Noir et pour qu’ils soient fiers de me compter parmi eux». Des mots forts signés par le milieu offensif de 25 ans qui devra faire sa place au sein d’une attaque déjà bien fournie.

