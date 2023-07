Le Stade Rennais s’offre Ludovic Blas !

La suite après cette publicité

Voilà un transfert qui risque de faire du bruit. Ce n’est pas tous les jours que le capitaine du FC Nantes signe au Stade Rennais. C’est pourtant ce qu’il vient d’arriver avec Ludovic Blas. «Il a fait les beaux jours de Guingamp et Nantes et c’est désormais avec le maillot Rouge et Noir du club de la capitale bretonne que Ludovic Blas va poursuivre sa carrière. Le percutant milieu de terrain âgé de 25 ans s’est engagé pour quatre saisons.»

En parallèle au dossier Enzo Le Fée, qui devrait lui aussi débarquer dans les prochains jours au Roazhon Park en échange de 25 M€, les dirigeants rennais ont mis la main sur Blas, à qui il ne restait plus qu’une année de contrat à Nantes. Pour finaliser ce dossier et convaincre Waldemar Kita de bien vouloir lâcher son meilleur joueur, il a tout de même fallu sortir un chèque de 15 M€, comme nous vous le révélions. Un nouveau renfort de choix pour Bruno Genesio, qui voit son effectif s’étoffer d’un seul coup.

Rennes commence à être très fourni au milieu

Car en attendant la concrétisation du transfert de Le Fée, l’entraineur du Stade Rennais dispose d’un groupe fourni en nombre et en qualité dans ce secteur de jeu. Les deux recrues viennent s’ajouter à Baptiste Santamaria, Lovro Majer, Lesley Ugochukwu, Xeka, Flavien Tait, voire Benjamin Bourigeaud. Bien sur, tous ne resteront pas au club, on pense en premier lieu à l’international croate, dont le nom est évoqué du côté de Newcastle depuis le mois de mai.

Les choix ne seront pas simple pour Genesio. De son côté, Ludovic Blas débarque dans un club qui va jouer la Ligue Europa, une compétition qu’il connaît pour l’avoir disputé avec Nantes cette saison. Détonateur du jeu des Canaris depuis 4 ans, le milieu de terrain a pris une autre dimension depuis deux saisons, remportant au passage une Coupe de France en 2022. A Rennes, il va devoir apprendre à être plus régulier, lui qui sort d’un exercice plus délicat.