Manchester City : Pep Guardiola encense Zinedine Zidane

Le 7 août prochain, Manchester City disputera à domicile le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Vainqueurs 2 buts à 1 à l’aller, les Citizens auront à coeur de confirmer leur succès madrilène pour espérer rencontrer le vainqueur du duel entre la Juventus et l’OL en quart de finale. Mais ce match sera aussi l’occasion d’apprécier un nouvel affrontement entre Pep Guardiola et Zinedine Zidane.

Mais avant, l’entraîneur espagnol a tenu à rendre un bel hommage au Français dans un entretien accordé à DAZN et relayé par Mundo Deportivo. « Je l’admire et je suis heureux de le voir en réussite. Il fait du bien au football, dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand il était joueur, il était impressionnant. Je l’ai souvent affronté en sélection. On ne gagne pas trois Ligues des Champions consécutives et on ne prend pas deux titres de champion au Barça, l’équipe qui a dominé la Liga ces dix dernières années, par hasard. » Zizou appréciera.