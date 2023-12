Younès Belhanda quitte l’Adana Demirspor

Depuis plusieurs saisons du côté de la Turquie, Younès Belhanda avait marqué le club de Galatasaray et plus récemment de l’Adana Demirspor. L’international marocain de 33 ans était devenu un élément essentiel de son équipe en marquant régulièrement. Cette saison, il a déjà disputé 20 rencontres pour 3 buts et 4 passes décisives. Et plus globalement, il restait sur 19 buts et 12 passes décisives en 79 matches avec l’Adana Demirspor.

Mais ce vendredi, le club turc a annoncé le départ de l’ancien niçois d’un accord commun. «Merci pour tout Belhanda. Nous nous sommes séparés de notre footballeur professionnel Younes Belhanda d’un commun accord. Nous tenons à remercier Younes Belhanda pour ses efforts tout au long de notre aventure en SuperLig et en Europe et lui souhaitons du succès dans sa future carrière». Il ne devrait rester libre très longtemps néanmois. Il va s’engager dans les prochaines heures avec le club qatari d’Al-Shamal SC, avant dernier du classement de Qatar Stars League.